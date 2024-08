Ponza, Gdf ferma ragazzi con droga: erano in compagnia di un prete

06 agosto 2024 a

Molti turisti quando decidono di trascorrere qualche giorno di relax in una località balneare come Ponza, decidono di portarsi con sé anche della droga. Forse per rendere ancora più stupefacente la loro estate. Ma le forze dell'ordine sono sempre al lavoro. E, in alcuni casi, sono assisti anche dai cani antidroga, fenomenali nello scovare qualsiasi tipo di droga. È il caso di una comitiva di ragazzi di Roma Nord, che è stata scoperta con della droga da Gino e Jessy, due segugi della guarda di Finanza locale. Ma la cosa sorprendente è che questi giovani erano in compagnia di un sacerdote.

Come riporta Repubblica, i ragazzi erano soliti frequentare un oratorio della zona. La comitiva, che comprendeva anche diversi minorenni, era arrivata sull'isola ben fornita: hashish e marijuana in gran quantità per sopportare lo stress di questo agosto. Quando però il parroco ha scoperto che si erano portati degli stupefacenti è caduto dalle nuvole, spezzando così anche l'imbarazzo dei finanzieri: "Padre, spero che non si precludano per noi le vie del signore", sembra che abbia esclamato uno di loro.

Ma non si tratta dell'unica scoperta dei due cani antidroga. Gino e Jessy hanno sorpreso anche un dipendente ministeriale, con parenti all'interno delle forze dell'ordine, appena sbarcato da Terracina. L'uomo, un romano di 30 anni, in tasca aveva circa 16 grammi di cocaina, che aveva portato per se e i suoi amici. Doveva essere un party in barca indimenticabile. Di sicuro, dopo la denuncia per spaccio, lo sarà ancora di più.

In totale a Ponza sono stati sequestrati circa 100 grammi tra hashish e marijuana e 16 grammi di cocaina. Inoltre sono state segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale 21 persone di età compresa tra i 17 e i 43 anni. (Dieci sono stati segnalati alla prefettura di Roma, tre a quella di Latina e a quella di Napoli, uno alle Prefetture di Milano, Frosinone l’Aquila, Rieti e Mantova).