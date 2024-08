Vico Equense, tragedia in agriturismo: bimbo di 7 anni morto in piscina

15 agosto 2024 a

a

a

Tragedia in un agriturismo a Vico Equense, in provincia di Napoli, nel giorno di Ferragosto: un bambino di 7 anni di Castellammare di Stabia si è tuffato nella piscina ed è morto annegato. Per accertare la dinamica di quanto successo, la procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Ed è probabile anche che venga disposta l’autopsia sul corpo del piccolo. I carabinieri, che indagano sul fatto, non escludono alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un malore o di una congestione che non avrebbe lasciato scampo al bambino. Quest’ultimo sarebbe stato visto in piscina già privo di sensi. E quando il bagnino presente nella struttura e i genitori hanno prestato i primi soccorsi, per lui non ci sarebbe già stato più nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimarlo, infatti, il bambino non ha più ripreso conoscenza.

Grande dolore nelle parole di Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, dove il piccolo e la sua famiglia risiedevano: “Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia”. E ancora: “Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio. Per questo abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera in villa comunale”.