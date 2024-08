Como, arrestato per furto un 37enne marocchino. Sorpresa: "Irregolare da 26 anni"

20 agosto 2024 a

a

a

"Sono in Italia da 26 anni e sono sempre stato irregolare". È questa la confessione di un 37enne marocchino che di fronte al giudice che lo stava processando ha ammesso tutte le sue colpe.

L'uomo era infatti stato sorpreso nella serata di domenica a rubare al Carrefour di via Recchi a Como. In seguito, dopo un'attenta analisi della Polizia, sono emerse 90 pagine di precedenti. Un numero impressionante, che ha subito messo in allarme le forze dell'ordine.

Come riporta la Provincia di Como, Mohammed Dowida - straniero senza fissa dimora - è stato arrestato per un motivo marginale se confrontato con tutti i suoi precedenti. Sul capo del marocchino pendeva tra l'altro un ordine del questore di Milano a lasciare il Paese, notificato nei giorni scorsi. Ma evidentemente non è stato rispettato.

Il marocchino è stato fermato e accompagnato in Questura, dove sono poi emersi gli infiniti precedenti che aveva per reati contro il patrimonio, violazioni in materia di stupefacenti e immigrazione, irregolare sul territorio nazionale da anni (non è chiaro effettivamente da quanti) e con l’ordine del Questore a lasciare l’Italia. Il processo per il furto si è tenuto ieri mattina e l’avvocato che l’ha assistito, il legale Massimiliano Galli, ha scelto di patteggiare quattro mesi di pena senza la sospensione. Il giudice ha però disposto il divieto di dimora nella provincia di Como, firmando anche il nulla osta per l’espulsione.