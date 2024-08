Perugia choc, abusi sessuali su una 50enne disabile: chi finisce in arresto

20 agosto 2024 a

Orrore a Spello, in provincia di Perugia dove un uomo di 79 anni è finito in manette per aver violentato una disabile di 50 anni. I fatti risalgano al 2017, quando i Carabinieri di Spello nel corso delle indagini svolte avevano accertato gli abusi perpetuati dall'uomo nei confronti di una donna con problemi di ritardo mentale.

La sentenza definitiva della condanna arriva esattamente dopo sette anni e ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari. Il tribunale di Spoleto aveva emesso una condanna per il 79enne già nel 2021 a sette anni di reclusione per violenza sessuale continuata che ora si è tramutata in definitiva. A quanto s'apprende, l'uomo quasi ottantenne si era approfittato della donna in quanto affetta da gravi deficit cognitivi.

La vittima che si è trovata davanti a un mostro era stata costretta dall'uomo ad avere rapporti sessuali continui nel corso del tempo. E questo nonostante appunto avesse dei deficit cognitivi importanti. Con la sentenza definitiva, l'ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha trasmesso il provvedimento ai Carabinieri di Spello che dopo aver rintracciato l'uomo l'hanno poi arrestato sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare che sconterà nella sua abitazione.