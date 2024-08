Roma, incendio nel "pratone" di Torre Spaccata: inferno di fuoco, 4 agenti intrappolati

21 agosto 2024 a

Roma continua a bruciare. A mandare nel panico i residenti è stato l'incendio divampato intorno alle 13:00 nel cosidetto "pratone": un'area verde compresa tra i quartieri Cinecittà Est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo.

I vigili del fuoco e la Protezione Civile stanno cercando di domare le fiamme e durante i primi interventi di spegnimento quattro dei soccorritori sono rimasti ustionati: un pompiere e tre uomini della Protezione Civile. Tutti e quattro gli operatori sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Le loro condizioni sono gravi. In particolare, le fiamme sarebbero partite da via Bruno Pelizzi, via Giuseppe Saredo, via Roberto Fancelli e via Filomusi Guelfi. I residenti della zona si sono messi in fuga e le operazioni di spegnimento risultano molto difficili a causa del forte vento. Attualmente non sono ancora chiare le cause dell'incendio.

A peggiorare drammaticamente la situazione è stato il cambiamento improvviso del vento: le fiamme si sono rigirate contro chi stava tentando di spegnerle e a farne le spese sono stati il caposquadra dei vigili del fuoco di Roma e tre operatori della protezione civile di Roma Capitale.

Aiutati dai colleghi sono riusciti ad allontanarsi prima dell'irreparabile ma le ustioni sui loro corpi sono gravi ed è stato necessario trasportarli d'urgenza al Sant'Eugenio. Una situazione di grave pericolo e una ritirata improvvisa e necessaria che ha lasciato sul campo in fiamme il fuoristrada 4x4 della protezione civile distrutta dal fuoco. "Purtroppo è il rischio che corriamo ogni volta - dice ad Agenzia Nova un vigile del fuoco di Roma - se vuoi spegnere l'incendio senza aspettare che bruci tutto e arrivi a minacciare case, devi avvicinarti alle fiamme e tentare di domarle. Questo comporta il rischio che le stesse fiamme possano girarsi come avvenuto oggi". Il vigile del fuoco ferito è un caposquadra esperto che ha lavorato su centinaia di roghi. Ai quattro feriti sono arrivati i messaggi di solidarietà del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.