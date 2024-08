Giugliano, in quattro su una Smart: l'auto si ribalta, muore bimba di 8 anni. Il conducente senza patente

25 agosto 2024 a

Incidente mortale nel Napoletano, in via Domitiana all’altezza del civico 99 nel territorio di Giugliano in Campania. Intorno alle 5 una Smart Fortwo con a bordo quattro persone, una coppia con due figlie, si è ribaltata per cause ancora da accertare. A causa dell’impatto è morta una delle bambine di otto anni appena. L’altra minore, una 16enne, e stata trasferita in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture.

La madre è in osservazione nel pronto soccorso dello stesso ospedale. Il padre alla guida ha riportato qualche escoriazione. Sul luogo dell’incidente i carabinieri. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. E subito dopo l'incidente è emerso un dettaglio inquietante nel corso delle attività di indagine: l'uomo alla guida era senza patente ed era il padre della bimba deceduta. La piccola, secondo i primi accertamenti, era in braccio alla madre seduta al lato passeggero. La figlia più grande della coppia, 16 anni, era seduta nel cofano, ma questo elemento è ancora non definitivo. I primi soccorsi alla famiglia nell’auto sono stati prestati da alcuni passanti poi da personale del 118. La salma della piccola sarà sottoposta ad autopsia.