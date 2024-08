Mangiano al ristorante e non pagano: "La truffa del secolo", la foto è virale

Roberto Tortora 27 agosto 2024 a

a

a

Viviamo in un’era digitale, in cui la rivoluzione tecnologica ha completamente stravolto le nostre vite. Eppure, c’è chi ancora spera di farla franca come prima, soprattutto in luoghi pubblici o esercizi commerciali, ormai dotati di qualsiasi sistema di sicurezza e videosorveglianza.

Così, a Celle di Bulgheria, nel salernitano, tre buontemponi hanno ben pensato di cenare al ristorante Kairos Loungebar e poi scappare via senza pagare il conto. Come detto, però, le videocamere di sorveglianza ormai si sprecano, così il titolare del locale ha ben pensato di denunciare l’accaduto su Facebook, per evitare che la disavventura capiti anche ad altri colleghi e per stanare i truffaldini.

Scrive il titolare del Kairos: “Intorno alle 00.15 di oggi, questi 3 soggetti, hanno deciso di andare via senza pagare il conto presso il nostro ristorante. Nel fare loro i miei più grandi complimenti per ‘la truffa del secolo’, chiedo il vostro aiuto per condividere questa notizia il più possibile, in modo da trovarli, ma soprattutto per non farlo accadere di nuovo. Viaggiano a bordo di una polo bianca. Grazie a chi condividerà”.

"Cinque pizze e bevande 34 euro": lo scontrino choc, cosa c'è dietro | Guarda

Il post è diventato virale in poco tempo e gli utenti si sono scatenati nei commenti, c’è chi scrive: “Che gruppo di sfigati! Si devono solo vergognare”. Oppure: “Speriamo che i carabinieri riescano a risalire a sta gentaglia”. E infine: “3 ominicchi che non valgono il prezzo della cena”. Ma non finisce qui, altri ancora raccontano come, purtroppo, ogni mondo è paese: “Mio caro Gianni non sarà prima è ultima volta!! A me è capitato più volte in Svizzera, il paese delle meraviglie”. Ora è caccia ai ladri ed è probabile che in poco tempo verranno catturati. E se ciò non dovesse accadere, almeno è sicuro che in Cilento non potranno più farsi vivi e, soprattutto, mangiare a sbafo.