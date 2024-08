Sharon Verzeni, la pista definitiva dello "sbandato": chi stanno cercando

29 agosto 2024 a

a

a

C'è un altro tassello da aggiungere nelle indagini nel caso di Sharon Verzeni, la barista 32enne uccisa con 4 coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castagnate, a Torre d'Isola. In particolare, gli inquirenti sarebbero alla ricerca di uno spacciatore che è sparito da giorni. "Mi hanno anche fatto vedere diverse foto segnaletiche, ma non c’era quella del tizio che è sparito da settimane. Avrà sui 35 anni. Se me lo dovessi trovare davanti lo riconoscerei subito. Farebbero bene a cercarlo anche i carabinieri", ha riferito al Corriere della Sera il titolare di un piccolo bar a ridosso di piazza 7 martiri e a pochi passi da dove è stata uccisa Sharon. E a confermare quanto detto dall'uomo ci sono anche gli inquirenti.

"È vero che abbiamo raccolto la testimonianza di questo commerciante — confermano gli inquirenti al Corriere della Sera —. Non è l’unica persona che ci ha riferito di quel contesto ambientale". E aggiungono: "Quella dello sbandato è una delle piste sulle quali stiamo lavorando, assieme ad altre".

Nella zona ci sarebbe infatti un piccolo gruppetto di spacciatori che avrebbe perfino minacciato il titolare del negozio: "Saranno una decina, in gran parte marocchini. Fanno sempre un gran casino e sono veloci di lama", ha spiegato l'uomo che ha anche raccontato al quotidiano di come pochi giorni dopo il suo colloquio con i carabinieri se li sia trovati davanti: "Sono venuti a minacciarmi. Mi hanno detto: “Sei un infame, perché non ti fai i ca... tuoi”. Avevano visto i carabinieri in borghese in negozio".