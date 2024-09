Isola d'Elba, scandalo e raccapriccio: come si presenta in spiaggia, "fuori dall'Italia per 3 anni"

08 settembre 2024 a

Scandalo all'Isola d'Elba per le "bizze" di un turista del tutto fuori controllo, il quale ha "incassato" un foglio di via per tre anni oltre a due multe per un totale di 3.500 euro. A pagare il conto è un turista 50enne che, quest'estate, aveva "creato disturbo ed imbarazzo tra i bagnanti in vacanza sull'isola" presentandosi un pomeriggio in una spiaggia affollata a Porto Azzurro, all'isola d'Elba, provincia di Livorno, "nudo e in evidente stato di ubriachezza".

È quanto spiegano oggi, domenica 8 settembre, i carabinieri. In spiaggia era intervenuta una pattuglia di militari che aveva allontanato il 50enne per poi invitarlo a rivestirsi e identificarlo . Subito erano scattate le due sanzioni amministrative, per un totale di circa 3.500 euro, per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza.

"In ragione di tale comportamento e del fatto che anche il giorno prima l'uomo, sempre a Porto Azzurro, si era reso protagonista di condotte antisociali - si spiega sempre dall'Arma -, i carabinieri hanno inoltrato un dettagliato rapporto alla Questura di Livorno, che, avallando l'attività e la richiesta dei militari, ha emesso nei confronti dell'uomo un foglio di via obbligatorio dal comune di Porto Azzurro per 3 anni". Insomma, non potrà più mettere piede in Italia per i prossimi tre anni.