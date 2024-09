Viareggio, muore schiacciato da un'auto contro una vetrina: un'atroce vendetta?

09 settembre 2024 a

È giallo sulla morte Malkoun Said, il 47enne investito e schiacciato da una macchina contro la vetrina di un negozio in via Michele Coppino a Viareggio. L'uomo sarebbe stato investito dall'auto in seguito a un furto.

A quanto s'apprende, una delle ipotesi a cui gli inquirenti stanno lavorando è quella del gesto volontario e non a un investimento pirata. La vittima è un cittadino algerino, classe 1977. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che in un primo momento erano riusciti a rianimarlo. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare. Malkoun Said è deceduto all'ospedale Versilia poco dopo i tentativi del personale medico di salvargli la vita.

Il 47enne era stato trovato a terra privo di conoscenza. Ad allarmare le forze dell'ordine è stata una coppia che stava passeggiando lungo via Michele Coppino. Inizialmente, infatti, si è pensato a un arresto cardiaco. L'ipotesi a cui gli inquirenti stanno lavorando è che l'uomo sarebbe stato schiacciato contro la vetrina di un’attività commerciale per la nautica da una persona che sarebbe stata derubata poco prima.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di alcuni cantieri nautici che si affacciano sulla via. Procede anche la raccolta delle testimonianze.