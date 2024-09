Monte Bianco, Andrea e Sara sono morti: ecco come li hanno ritrovati

10 settembre 2024 a

Sono stati trovati morti, a 4.500 metri di quota, Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco da sabato 7 settembre. Il Peloton de la gendarmerie d'haute montagne di Chamonix ha trovato i corpi del 53enne e della 41enne nella zona del "Mur de la Cote", un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta del Monte Bianco sul versante francese.

La coppia era partita sabato all’alba dal rifugio des Cosmiques. A un certo punto, però, la nebbia ha reso difficile per loro continuare. Disperate le ultime due chiamate ai soccorsi, prima alla Gendarmerie de haute montagne di Chamonix, francese, e poi al Soccorso alpino di Cervinia. “Aiutateci, rischiamo di morire congelati”, avevano detto. Poi i loro telefoni si erano spenti e di loro non si è avuta più notizia. I soccorritori sapevano in quale zona si trovavano i due scalatori, ma le ricerche sono state rese impossibili dalle condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Poi, il ritrovamento nel pomeriggio di oggi, martedì 10 settembre.

Galimberti, ingegnere, era un alpinista esperto. Si occupava dell’azienda artigianale di famiglia, a Cabiate, nel Comasco. Mentre Stefanelli, medico di Genova, lavorava in ospedale a Milano. La sua passione per la montagna era nata solo di recente. In mattinata è stata trovata anche un’altra vittima sulle pendici del Monte Bianco. Si trattava di un’escursionista canadese di 61 anni che ieri si era persa sul Colle di Chavannes.