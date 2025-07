Chiara Poggi, il nuovo Dna: "Nella precedente autopsia...", la chiave di volta?

La famiglia di Chiara Poggi non ha mai creduto nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, né al coinvolgimento di Andrea Sempio, amico di Marco, fratello di Chiara, clamorosamente accusato di omicidio in concorso con ignoti dalla Procura di Pavia. Per mamma Rita e papà Giuseppe il colpevole è solo uno, il fidanzato di Chiara Alberto Stasi, già condannato in via definitiva al termine della prima inchiesta a 16 anni di carcere. Per questo non credono nemmeno alla tesi secondo cui il Dna maschile ignoto rilevato nel cavo orale di Chiara appartenga a una terza persona presente sul luogo del delitto quella mattina del 13 agosto 2007. Presto quel campione verrà comparato al Dna di circa 30 persone che hanno avuto contatti di vario tipo con il cadavere della 26ene, per capire se il Dna sia davvero frutto di una semplice "contaminazione", come sostengono anche gli stessi Poggi.

I profili di Dna maschile su entrambi i "campioni" della "garza" utilizzata per prelevare materiale genetico dalla bocca di Chiara avrebbero "origine" da "inquinamento della traccia originaria" ed è "assai verosimile" che si possa trattare di contaminazione da un "un cadavere precedentemente sottoposto ad esame autoptico", sottolinea il consulente genetista della famiglia Poggi, l'ex vice comandante del Ris Marzio Capra, commentando i risultati della ripetizione del test durante l'incidente probatorio effettuato lunedì dal perito della gip di Pavia, Denise Albani. "Uno dei campioni dí garza ha mostrato un aplotipo Y" che anche se "di per sé non identificativo" è "compatibile al 99% con l’assistente del medico legale" Dario Ballardini che eseguì l'autopsia sulla 26enne uccisa a Garlasco, spiega Capra. Il secondo "campionamento ha invece mostrato un aplotipo Y in parte sovrapponibile" all'assistente del medico legale "e in parte no e quindi può essere ricondotto ad altra linea maschile".

"In ambedue i casi l’esiguità dei campioni (tra i 2 e i 4 picogrammi ciascuno ossia meno di una unità cellulare) - aggiunge il consulente degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentano i famigliari della vittima - depone per una origine o derivazione da inquinamento della traccia originaria appartenente esclusivamente alla vittima" che è "presente con concentrazioni nell’ordine dei 40.000 picogrammi".

