Meteo, un weekend invernale: crollo termico, dove si passa sotto ai 10°

E' davvero giunta l'ora di dire addio all'estate. Nei prossimi giorni dovrete tirare fuori dall'armadio giacche e maglioncini perché alla perturbazione che interessa l'Italia già da venerdì 13 settembre seguirà un vortice balcanico che si accompagnerà a un campo di alta pressione. Come riporta 3BMeteo, aria fredda di estrazione artica continua ad affluire sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, supportata oggi da un vortice che dal Centro Europa valicherà le Alpi portandosi sulle regioni centro-settentrionali.

L'instabilità legata all'area depressionaria inizia a ricevere la spinta sufficiente per coinvolgere anche le regioni meridionali, non solo con episodi di maltempo, ma anche con un deciso calo delle temperature. Il clima nel frattempo è cambiato drasticamente sulle regioni centro-settentrionali, già raggiunte dall'aria artica. Calo di temperature anche in aperta campagna al Nordovest, con valori localmente inferiori a 10°C in Piemonte, ma con picchi anche di 4°C nel Canavese, nelle aree non interessate dal vento. piogge e rovesci anche temporaleschi sono attesi invece in Lazio, bassa Toscana, Umbria ed entroterra marchigiano.

Anomalia fredda sull'Italia: dove (e quando) arriva la neve, allerta maltempo

Sabato sono attese ampie schiarite prevalenti al Nord, salvo addensamenti su est Lombardia e Triveneto con nevischio sui confini alpini dai 1300m e qualche pioggia in giornata sul Friuli. Sulle regioni centrali prevarrà il sole sul versante tirrenico, salvo qualche annuvolamento sulle zone più interne; un po' di variabilità interesserà il versante adriatico con qualche pioggia al mattino sulla costa marchigiana, in serata nuovamente sulla costa marchigiana ma anche su quella abruzzese.

Al Sud addensamenti e alcune piogge interesseranno su Calabria tirrenica, nord Sicilia e medio-alta Puglia, specie nella prima parte della giornata e in graduale attenuazione con il passare delle ore, altrove ampie schiarite e clima asciutto. Domenica qualche pioggia farà nuovamente la sua comparsa in Puglia e sulla Sicilia settentrionale, un po' di nubi irregolari disturberanno i cieli del medio Adriatico e del versante ionico, mentre sul resto d'Itali sarà il sole a prevalere. Inoltre, è previsto un ulteriore calo delle temperature minime sulle zone interne, con valori decisamente autunnali al Centro-Nord, anche inferiori a 10°C su Val Padana e zone interne toscane.

Come riporta 3b meteo il freddo comincerà a farsi pungente nei fondovalle alpini e in quelli appenninici settentrionali, tanto che saranno localmente possibili le prime gelate notturne oltre i 1500m di quota. Marcate escursioni termiche giornaliere favoriranno però un clima diurno gradevole, con massime in pianura intorno a 23/25°C al Centro-Nord.