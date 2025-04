Il leggendario calciatore italiano, ex capitano della Roma Francesco Totti, è atterrato a Mosca. L'ex attaccante della Nazionale italiana ha poi deciso di raccogliere l'invito, nonostante le tante polemiche in Italia, ed è volato in Russia per lo speciale del Premio RB 2025. All'aeroporto della capitale russa, Francesco Totti è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio RB si terrà l'8 aprile 2025 presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner.

Questo evento è stato ideato per unire i leader del settore sportivo, del mondo degli affari e dei media e individuare le migliori aziende nel settore delle scommesse sportive. L'RB International Award è uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse in Russia. Il progetto è stato creato nel 2018 e già nel 2019 le migliori personalità del settore hanno ricevuto diversi premi. Dopo un debutto di successo, il premio è diventato un evento annuale, diventando il più grande evento nel settore dello sport e delle scommesse. Il Ceo di Bookmaker Rating, Asker Tkhalidzhokov, ha parlato alla stampa russa delle difficoltà incontrate nell'invitare Francesco Totti al premio RB-2025.