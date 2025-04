Juve, Buffon processa Thiago Motta: "La prima cosa da fare"

Il progetto Thiago Motta-Juve è fallito miseramente nel corso dei mesi. Sfuggito il quarto posto dopo i pesanti k.o. contro Atalanta e Fiorentina, l’allenatore italo-brasiliano è stato esonerato da Cristiano Giuntoli, dicendosi “rammaricato per la fine dell’avventura” ma sottolineando di aver fatto il massimo nell’intervista rilasciata a Walter Veltroni al Corriere della Sera.

Pesa il mancato feeling con la squadra, l’aver ruotato i giocatori in vari ruoli (complici anche i numerosi infortuni) senza mai dare un chiaro punto di riferimento al gruppo.

Anche Gigi Buffon, ospite negli studi di Dazn per commentare l’ultimo Roma-Juve, ha criticato i metodi utilizzati dall’ex allenatore del Bologna alla guida della Vecchia Signora, elogiando invece Tudor, che conosce la storia del club, ritenuta dall’ex portiere una componente fondamentale, e sa cosa vuol dire giocare in bianconero. In più, con Motta in questa stagione la Juventus ha avuto diversi capitani e soltanto con l'arrivo di Tudor è stato nominato ufficialmente Locatelli: “Sicuramente è una cosa inusuale — le parole di Gigi — La prima cosa che bisogna fare è conoscere la storia di dove si va, alla Juve entri nello spogliatoio e ci sono le foto dei capitani, dei 100 anni di storia”.