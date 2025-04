Jannik Sinner, clamorosa profezia di Medvedev: "Sarà fantastico"

Tanti ‘odiatori’ gli hanno dato contro, dopo il patteggiamento accettato con la Wada relativo alla contaminazione indiretta da Clostebol, ma c’è anche chi non vede l’ora di ritrovare Jannik Sinner in campo come Daniil Medvedev, che a Sky Sport ha dedicato dolci parole per il 23enne pusterese: "Il tennis è uno sport individuale — ha detto — Succede di tutto, infortuni, sospensioni e storie di ogni genere. Il tennis è molto veloce ma sappiamo che Sinner tornerà presto, a Roma. Mancano ancora due 1000 senza di lui, vediamo in che modo tornerà. Sono sicuro che si allenerà duramente. Al momento lui non è qui per giocare questo torneo ma quando tornerà affrontarlo sarà difficile per tutti, perché lui vince sempre tantissime partite. Penso che il suo ritorno sarà fantastico per l'ATP Tour".

Parole mai banali di chi è sempre stato ‘light’ nelle dichiarazioni nei confronti del rivale. Parole che sicuramente Jannik apprezzerà, nell’attesa di tornare in campo a maggio agli Internazionali d’Italia a Roma. Intanto il russo farà il suo esordio oggi, lunedì 7 aprile, nel torneo di Montecarlo lunedì 7 aprile contro il connazionale Khachanov, ed è collocato nella parte alta del tabellone, dove c’è anche l’australiano Alex de Minaur.