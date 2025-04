L'aria che tira, Ceccardi spiana Parenzo: "Burocrati ingessati"

"Un vero e proprio scoop". A L'Aria Che Tira Susanna Ceccardi, reduce dal congresso della Lega a Firenze, ricorda quanto detto da Elon Musk. "Ha partecipato in video anche Musk, che ha detto una cosa importantissima, cioè che l'obiettivo è raggiungere i dazi zero tra Europa e Stati Uniti. Questo è un vero e proprio scoop che andrebbe riportato", spiega l'europarlamentare del Carroccio a David Parenzo che decide così di mandare in onda le parole precise del magnate.

Ma il conduttore di La7 ammette di "non riuscire a capire": "O sono troppo stupido... ma non capisco, Musk dice questo a pochi giorni dall'entrata in vigore dei dazi per mano del suo capo". Da qui la risposta di Ceccardi: "Parenzo non sei stupido, ma evidentemente non ti intendi di trattative di cui invece si intende molto bene il presidente americano Donald Trump. Voi non capite che c'è in atto una rivoluzione culturale, stanno cambiando tutti i paradigmi a cui eravamo abituati".