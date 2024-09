Ivrea, il sindaco azzannato da due pitbull: urla di dolore, ma nessuno lo sente

14 settembre 2024 a

Azzannato da due pitbull mentre faceva jogging a Chiaverano, in provincia di Torino: è successo al sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, lo scorso fine settimana. Il primo cittadino stava correndo nei boschi della frazione Bienca, quando i cani lo hanno affiancato e morso a un polpaccio, stando a quanto raccontato da Today. Il primo cittadino avrebbe subito urlato per il dolore e chiesto aiuto. Purtroppo, però, si trovava in una zona piuttosto isolata. Difficile che qualcuno riuscisse a sentirlo.

Resosi conto di non poter ricevere aiuto, Chiantore - dopo circa due minuti di paura - si è fatto coraggio ed è riuscito a divincolarsi da solo, scappando a gambe levate dai due pitbull aggressivi. Il sindaco, poi, è andato in ospedale a Ivrea per farsi medicare le ferite, ma non ha presentato denuncia per quanto accaduto. Nonostante le ferite evidenti al polpaccio, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Non si sa bene da dove venissero quei due cani. Tuttavia, è probabile che fossero scappati da una cascina della zona. Al momento sarebbero in corso degli accertamenti per risalire agli eventuali proprietari. Quando è stato attaccato, Chiantore stava preparando la storica gara podistica Ivrea-Mombarone, in programma il prossimo 22 settembre.