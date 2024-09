"Abbiamo recuperato le telecamere": Bayesian, il video decisivo

14 settembre 2024 a

Un nuovo tassello si aggiunge alla ricostruzione del naufragio del Bayesian, lo yacht naufragato a Porticello (Palermo) alle 4 del mattino del 19 agosto scorso. Ieri, infatti, i sommozzatori della Marina militare, scesi a 50 metri di profondità dove si trova il relitto, hanno smontato e riportato in superficie gli apparati di registrazione. Video e audio mostreranno probabilmente cosa è accaduto quella maledetta notte.

Ora saranno analizzati dalla procura di Termini Imerese, che coordina l’inchiesta sul disastro in cui hanno perso la vita sette persone e che vede indagati per naufragio colposo e omicidio plurimi il capitano neozelandese James Cutfield e i britannici Tim Parker Eaton, direttore di macchina, e Matthew Griffiths, marinaio di guardia in plancia la notte del disastro. Le immagini registrate delle immersioni serviranno ad elaborare il piano di recupero dello yacht.