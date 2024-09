Molfetta, rissa e sparatoria in un locale: Antonella Lopez morta a 19 anni, l'ombra della mafia

22 settembre 2024 a

Prima una rissa, poi una sparatoria in un locale di Molfetta, nel barese: intorno alle 2.30 della scorsa notte è morta per colpi di arma da fuoco Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni di Bari. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri della compagnia di Molfetta e del nucleo investigativo di Bari.

Quello al Bahia Beach di Molfetta si configura come un vero e proprio "fatto di mafia". Altri due ragazzi che si trovavano nel locale affacciato sul mare sono rimasti feriti e sono ricoverati al Policlinico del capoluogo pugliese. Sono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Molfetta e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari coordinati dalla Dda di Bari per il presunto coinvolgimento nei fatti di esponenti di un clan mafioso di Bari.

La 19enne era infatti la nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato compiuto sul lungomare IX maggio di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre 2021. Il delitto fu compiuto - secondo l'accusa - da uomini che agirono per conto del clan mafioso Capriati di Bari vecchia e del clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia, in lotta con gli Strisciuglio che avevano il predominio al San Paolo e San Girolamo. Tra i feriti a Molfetta anche Eugenio Palermiti, ventenne aspirante boss appartenente all'omonima famiglia mafiosa di Japigia.

I carabinieri hanno sottoposto a sequestro probatorio il locale: il provvedimento è stato disposto in base all'articolo 354 del codice di procedura penale, con lo scopo di raccogliere tutti gli elementi utili all'indagine.

"Bisogna mettere fine a questo scempio. Questi giovani non si divertono, purtroppo devo dirlo. I giovani oggi non si divertono. I giovani oggi vogliono morire e fanno morire - accusa Pasqua Spadavecchia, sorella del titolare del Bahia Beach di Molfetta Nicola Spadavecchia -. Mancano più controlli ma non da parte dei titolari di queste situazioni ma i controlli in generale. Qui c'era la sicurezza, come sempre. Mai accaduto qualcosa del genere". "Stiamo malissimo - ha detto ancora rispondendo ai cronisti - sono venuta per trovare mio fratello e vedere come sta. La famiglia si unisce in questi problemi e situazioni e purtroppo bisogna affrontare anche questo".