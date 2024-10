Inchiesta Inter, "Zanetti ci ha avvisati": l'intercettazione è clamorosa

01 ottobre 2024 a

Il capo ultras dell'Inter, Marco Ferdico, potrebbe inguaiare Javier Zanetti. Infatti c’è un passaggio nell’ordinanza firmata dal gip Domenico Santoro che getta una luce sinistra su “Pupi” e sui suoi rapporti con la Nord. Nelle carte della procura si legge che il 26 maggio 2023, Ferdico parla con Marco Materazzi e "alla lunga conversazione è emerso anche che Ferdico avrebbe saputo da Zanetti (ex capitano dell’Inter) che… ‘ci sono dei Funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto che è successo al povero Vittorio che è morto tragicamente in strada’. La circostanza andrà certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata”.

Già il primo ottobre 2020, firmando un decreto di proroga indagini, il gip Guido Salvini aveva annotato: “emerge che Zanetti Javier vicepresidente dell’Internazionale si è relazionato con soggetti appartenenti alla Curva nord quali Del Piano e Bosetti in merito alla rescissione del contratto con l'allenatore Conte, rivelando agli stessi anche particolari della vicenda che sono ignoti alla stampa. Tali toni confidenziali non posso far escludere che Zanetti possa in futuro concedere agevolazioni di vario genere alla Curva”.

Ma non finsice qui. Anche Barella è entrato nelle carte dell'inchiesta. Infatti "incontri" con calciatori dell'Inter, come Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Juan Cuadrado, ormai ex emergono dalle intercettazioni, come risulta dalla richiesta di misura cautelare dei pm Storari e Ombra, nell'inchiesta di Polizia e Gdf. "Addirittura", scrive la Procura, in una conversazione del 26 maggio 2023 con Marco Materazzi, Ferdico dice "di aver incontrato Calhanoglu" e "Barella, per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della Finale di Champions" e avrebbe "appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società".