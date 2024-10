Crotone, poliziotto spara e uccide un giovane: cosa è successo

07 ottobre 2024 a

a

a

Un poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro". L'agente. nella stessa occasione, é rimasto ferito in modo grave. La dinamica dei fatti é in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. La vittima è Francesco Chimirri, residente a Crotone. Non si sa ancora se il poliziotto, nel momento in cui ha ucciso Chimirri, fosse in servizio. Secondo la ricostruzione che sta affiorando con il passare dei minuti, il poliziotto, a bordo della sua auto Ford Fiesta, stava inseguendo un’altra auto sulla quale viaggiava Chimirri in compagnia del padre.

Quando le due vetture sono giunte a Lampanaro, davanti la casa dei genitori di Chimirri, il poliziotto è sceso dal suo mezzo ma a quel punto i due Chimirri lo hanno aggredito. Il poliziotto, per difendersi, ha estratto la pistola d’ordinanza sparando all’indirizzo del pizzaiolo che è rimasto ucciso sul colpo.

Violentissima la reazione dei familiari della vittima che nel frattempo si erano radunati sul posto e che hanno picchiato selvaggiamente il poliziotto, persino mentre veniva soccorso dai sanitari del 118 e caricato in ambulanza. Attualmente versa in gravissime condizioni all’ospedale di Crotone. Non è ancora chiaro, invece, per quale motivo stesse inseguendo l’auto sulla quale viaggiava Chimirri.