Mantova, anziana disperata ruba al supermercato e viene beccata: il finale commuove l'Italia

A Curtatone, in provincia di Mantova, una donna di 65 anni, disperata e affamata, ha preso una confezione di cibo da uno scaffale del supermercato, l’ha aperta e ha iniziato a mangiare in modo furtivo, sperando di non essere vista da nessuno. Era l’unico pasto che era riuscita a consumare nell'arco di una intera giornata. Fermata dai vigilantes, la donna, visibilmente imbarazzata è scoppiata in lacrime, per poi spiegare di non avere i soldi per comprare il cibo.

"Non potevo permettermi di comprare da mangiare", ha spiegato la donna, costretta a rubare per poter cenare. Nonostante la situazione, il furto rimaneva tale, e i responsabili del supermercato hanno dovuto chiamare i carabinieri, che sono arrivati dalla stazione di Borgo Virgilio.

La donna ha raccontato ai militari delle difficoltà economiche che stava affrontando, spiegando che la refurtiva – il cui valore era pari a soli 18 euro – rappresentava l’unico pasto della giornata. Dopo aver verificato la sua storia e fatto i dovuti accertamenti, i due carabinieri, con il consenso dei vigilantes, hanno deciso di pagare personalmente il conto, evitando così che la donna fosse denunciata. Una drammatica storia di solidarietà.