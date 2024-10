Finale Emilia, sputò sulla maniglia dell'ex suocero per vendicarsi: donna nei guai

13 ottobre 2024 a

Rischia di finire a processo per stalking una donnadi 52 anni di Finale Emilia. La signora avrebbe sputato sulla maniglia della porta dell’ex suocero, forse per trasmettergli il virus del Covid nel periodo del lockdown. Stando a La Gazzetta di Modena, la donna si sarebbe lasciata dal marito dopo ben 25 anni di matrimonio. Un fatto che la signora non avrebbe accettato, al punto da arrivare a minacciare l'ex ma anche i suoi suoceri.

"Nel 2020 - si legge sul quotidiano - una telecamera di videosorveglianza mostra come la donna, in isolamento per Covid esce dal portone della sua abitazione e va davanti a quello del suocero, che abita di fronte. Poi sputa, sulla maniglia, forse con l’intento di contagiare l’anziano. Questo è uno dei tanti gesti persecutori verso l’uomo, a corredo nella denuncia".

Oltre al suocero, vittima della donna sarebbe anche il fu marito. A lui la signora avrebbe fatto scenate per strada e lo avrebbe tempestato di chiamate giorno e notte, arrivando a posizionare un gps sotto l'auto del consorte. Sulla donna, oltre alle accuse di stalking, pende anche un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Ora si attende solo la decisione del giudice che di certo non sorvolerà sull'accaduto.