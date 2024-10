Senigallia, 15enne esce di casa armato: trovato morto in un casale di campagna

14 ottobre 2024 a

È stato trovato morto in un casale di campagna il 15enne che questa mattina si è allontanato da casa sua a Senigallia con la pistola del padre, un vigile urbano. Subito erano scattate le ricerche, i carabinieri si erano mobilitati battendo città e zone di campagna. Anche le scuole erano state messe in allarme nel timore che il ragazzino avesse altre intenzioni. Invece si è tolto la vita.

Le frazioni Marzocca e Montignano, sud di Senigallia, sono state battute in maniera incessante da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l'aiuto di un elicottero e due squadre cinofili. Il minorenne era stato visto per l'ultima volta da alcuni testimoni nell'area vicina alla casa in cui vive con la famiglia. Nel frattempo, le scuole del comprensorio avevano disposto che gli studenti non uscissero all'aperto. Una disposizione data in via precauzionale, per evitare rischi. Per ora, non si sa quali siano i motivi all'origine dell'estremo gesto del 15enne. Tuttavia, pare che prima di uscire di casa il giovane avesse avuto un diverbio in famiglia.