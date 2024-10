Scontrino, 102 euro al ristorante? Mangiano e vanno via senza pagare: la reazione del proprietario

15 ottobre 2024 a

a

a

Una coppia cena e scappa via, senza pagare il conto di 102 euro al ristorante: è successo a Bonisiolo, in provincia di Mogliano Veneto. A denunciare la fuga è stato il proprietario del locale, la "Vecia Osteria Rosa e Baffo". Prima di andare via, le due persone al tavolo avevano mangiato l'antipasto, una grigliata e infine un dolce, con tanto di bottiglia di vino, un Valpolicella ripasso rosso. Il titolare del ristorante ha postato lo scontrino non saldato su Facebook e poi ha minacciato di pubblicare le immagini delle telecamere.

"Siamo sicuri che il gesto non sia stato volontario - si legge sul profilo del locale - e per questo vi diamo la possibilità di rimediare tramite bonifico, PayPal oppure con Satispay (che comunque vi garantisce l’anonimato) prima di andare a sporgere denuncia consegnando le immagini relative che poi saranno anche pubblicate sulle nostre pagine social! Ricordate che non è tanto per la cifra in sé stessa ma perché per quella cifra ci sono state persone che hanno dato il massimo per 'regalarvi' una piacevole serata! P.s.: a pagamento avvenuto verrà emesso regolare scontrino fiscale".

"Ci hanno appena truffato". Scontrino choc: quanto sono costati 5 caffé | Video

Il post deve aver colpito nel segno, visto che due giorni dopo l’uomo si è presentato per saldare il conto, scusandosi per quanto successo. E tanto è bastato al proprietario della “Vecia Osteria” per chiudere il caso: "Tutto risolto, la persona è passata in locale a saldare il conto! Grazie a tutti per la solidarietà e per il sostegno".