Stellantis, l'operaia inchioda Tavares: "Le maglie rotte non si cambiano, d'inverno si gela"

"La Fiat 500 ibrida è una buona notizia che abbiamo accolto con favore. Ma sappiamo che non basterà per garantire l’occupazione. Serve un nuovo modello per questa fabbrica. Sarebbe un bel gesto riportare una produzione Fiat dall’estero a Torino": Chiara Montesano, 52 anni, addetta alle Carrozzerie Mirafiori ora in Cig, lo ha detto al Corriere della Sera, spiegando anche come sono cambiati i tempi rispetto a quando lei era entrata nell'azienda. "Con Marchionne noi operai eravamo una risorsa, con Tavares siamo diventati solo un costo da tagliare - ha detto -. Il dottore ci aveva dato la divisa bianca, lui voleva tutto pulito in fabbrica. Oggi se la tuta è logora non viene nemmeno cambiata".

La signora Montesano ha rivelato di sentirsi un costo per l'azienda perché il primo a fare una dichiarazione di questo tipo sarebbe stato proprio il ceo dell'azienda: "Ce l’ha detto Tavares il primo giorno in cui è entrato a Grugliasco. Disse: 'Agap è una cattedrale nel deserto'. Cancellati quindi i programmi qualità, focus su risparmi e produzione. Poi ci ha chiusi, spediti a Mirafiori. E ha continuato a tagliare i costi senza investire in modelli di auto". I tagli, ha continuato la 52enne, si sarebbero visti in diversi aspetti: "Una volta avevamo un kit completo di diversi cambi a seconda delle stagioni come divisa aziendale da lavoro. Oggi una maglia rotta non si cambia. Andiamo al lavoro con i nostri vestiti. E poi tanti risparmi, anche sul riscaldamento, a Mirafiori fa freddo d’inverno e si cuoce d’estate, e persino sulla pulizia dello stabilimento".

Poi, parlando dello stipendio da Cig, ridotto a 1.050 euro al mese, la donna ha detto: "Chi ha la fortuna di avere i genitori come me va a cena a casa. Risparmiamo su tutto. Perché sappiamo che questa nuova crisi sarà lunga". La signora Montesano, infine, ha spiegato perché aderirà allo sciopero: "È importante far sentire la nostra voce. Se si ferma l’auto, si ferma l’industria del Paese".