Siena, orrore contro sua moglie: "Mettiti a 4 zampe". Scaraventata nella cuccia del cane, poi nuda in strada

Spinta sulla cuccia del cane e costretta a mettersi a quattro zampe: questa sarebbe solo una delle tante vessazioni che una donna avrebbe subito dal marito, un uomo di origine straniera, nell'arco di diversi mesi. I fatti, agghiaccianti, sarebbero avvenuti nel Senese. Oltre a umiliazioni, offese e minacce, la vittima sarebbe stata sottoposta anche ad aggressioni e maltrattamenti. A un certo punto le sarebbe stato imposto perfino di uscire di casa senza vestiti e camminare in strada indossando solo l’intimo. Episodi gravissimi che hanno portato la donna ad andarsene e a denunciare il marito. Lo riporta La Nazione, spiegando che ora la vicenda è finita in tribunale.

Le violenze fisiche e psicologiche, che in alcuni casi sarebbero avvenute anche davanti ai figli della coppia, sarebbero andate avanti per oltre un anno dall’estate 2022. Stando al racconto della donna, il marito le avrebbe detto spesso che non valeva niente, accusandola di essere troppo disinvolta. In un’altra circostanza, mentre picchiava la moglie, l'uomo avrebbe preso per il collo anche il figlio che cercava di aiutare la mamma.

A spingere la donna a mettere un punto sarebbe stato l'ennesimo episodio di violenza: a seguito di una lite, dopo aver rotto dei piatti, l’uomo avrebbe afferrato la donna per i capelli tirandole via i vestiti e imponendole poi di uscire di casa solo con l'intimo addosso. A quel punto, andata via in quelle condizioni, la donna avrebbe ricevuto numerosi messaggi con cui il marito avrebbe continuato a offenderla e minacciarla. Dopo la denuncia della vittima, si è tenuta l’udienza. Tra le opzioni sul tavolo, secondo La Nazione, o il patteggiamento o un rito alternativo.