Enna, 15enne si suicida con la catena di un'altalena: ipotesi revenge porn

Ennesima tragedia con protagonista una giovanissima. A Enna una quindicenne si sarebbe impiccata con la corda di un'altalena. Al momento l'ipotesi della procura che indaga è quella di istigazione al suicidio. Ipotesi che sarebbe confermata dalle voci circolate tra amici e compagni di scuola della ragazzina che parlerebbero di revenge porn. Per ora non ci sono conferme, ma il sequestro dei supporti informatici della giovanissima che si è tolta la vita a Piazza Armerina è stato disposto dai magistrati proprio per verificare. Anche se non si esclude nulla.

La ragazza, dopo il trasferimento della sua famiglia dal nord Italia avvenuto da pochi mesi, frequentava un istituto superiore della città. Secondo le voci in attesa di conferme o smentite, su alcune chat sarebbe circolata qualche foto della giovane ma da accertare rimane anche il contenuto delle eventuali immagini.

Nella mattinata di mercoledì 6 novembre, la quindicenne avrebbe avuto un'accesa discussione con un'altra ragazza, poi si è allontanata lasciando la scuola prima della fine delle lezioni. Una volta a casa, che si trova in una zona di campagna, si sarebbe tolta la vita usando la corda di un'altalena. La madre ha trovato il corpo poco dopo le 13,30, al rientro dal lavoro e ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma i circa 30 minuti di tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, sono stati inutili. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti.