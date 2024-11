Lodi, migliaia di Gratta e Vinci (non grattati) nel fiume: si scatena il caos (ed è mistero)

18 novembre 2024 a

Giallo nel Lodigiano: interi blocchetti con migliaia di Gratta e vinci sono stati gettati nelle acque del canale Muzza a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi. La scena ha sorpreso i passanti nella mattinata di ieri, domenica 17 novembre. In molti hanno provato in tutti i modi a recuperare qualche tagliando, rischiando di finire nel fiume, pur di tentare la fortuna. Il gesto, però, ha allarmato il sindaco di Cornegliano Laudense Stefano Iachetti, che ha invitato le persone a non prendere i tagliandi dal canale. Il rischio è quello di una denuncia per appropriazione indebita.

Tanti i dubbi sulla ricostruzione esatta di quanto successo. Ad allertare vigili del fuoco e carabinieri è stato il primo cittadino dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Al momento, però, non si sa ancora da dove siano arrivati tutti quei tagliandi, sia di Gratta e vinci sia de "Il Miliardario". Per le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda, potrebbe essersi trattato di un furto finito male, con la perdita del bottino, oppure dell'incidente di un camion che avrebbe sbandato e sarebbe finito fuori strada mentre trasportava scatoloni pieni di biglietti. A parlare di quest'ultima possibilità è stato anche il sindaco: "L'ipotesi è che si sia rovesciato un camion che li stava trasportando. Ma sono in corso indagini per saperne di più".