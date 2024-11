Corvetto, spunta il video dell'inseguimento: cosa ha visto un passante

28 novembre 2024 a

A tre giorni dalla fuga mortale di Milano, spunta sui social network un video di pochi secondi ripreso da un passante: uno scooter che sfreccia ad alta velocità per le strade della città inseguito dalle auto dei carabinieri: il documento finirà agli atti dell’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml. Le immagini potranno tornare utili per ricostruire il tragitto dell’inseguimento e per stabilire se il giovane in quel momento avesse il casco.



Ieri alcuni degli immigrati di seconda generazione del quartiere Corvetto hanno incontrato la consigliera regionale del Partito democratico Carmela Rozza, alla quale hano detto che «chi ha devastato il quartiere è venuto da fuori» e hanno detto che vorrebbero organizzare una manifestazione «pacifica per le vie del quartiere».