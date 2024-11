Roma, rissa fra due automobilisti: preso a sprangate il vetro di un'auto

28 novembre 2024 a

Far West a Roma. Lungo via Casalina è scoppiata una rissa violentissima tra due automobilisti. I due si erano appena scontrati in un brutto incidente, e si sono riempiti di botte accanto ai veicoli. La scena è stata ripresa da qualcuno, che ha subito condiviso i filmati sui social. Il risultati? Sono diventati virali. "Compilazione amichevole CID in via Casilina a Roma", si legge in descrizione del video che mostra la lite fra i due automobilisti.

Un filmato che riprende la rissa tra i due uomini dura poco meno di un minuto. Nella clip si vede uno alla guida di una Peugeot nera e uno a bordo di un fuoristrada azzurro. All'inizio della ripresa si vedono i due mentre si picchiano. Volano pugni, si tirano spinte: i due sono entrambi fumantini. A quel punto la situazione è degenerata. Martellate ai veicoli, botte da orbi e tanta paura per i passanti.

Non è ancora chiaro a quando risalga il filmato. Il video è diventato virale da poco tempo. Ma, soffermandoci sui dettagli dei due automobilisti, è facile dedurre che i fatti sia avvenuti in estate o tarda estate. I due infatti indossano entrambi due t-shirt bianche a maniche corte. Il luogo della rissa, invece, è noto: si trova fra una linea ferroviaria e un noto fast food. Nonostante le ricerche, non risultano neppure interventi da parte delle forze dell'ordine.