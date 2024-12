Bassano, il dente finisce nel polmone: dramma in sala operatoria

21 dicembre 2024 a

Tragedia sfiorata a Bassano, dove un uomo ha inalato accidentalmente un dente durante una seduta dal dentista. Un imprevisto che lo ha costretto a essere operato d’urgenza al polmone. Protagonista della disavventura un 87enne, ricoverato all’ospedale San Bassiano, dove l’intervento dei medici del Pronto soccorso e dell’equipe del reparto di Pneumologia gli ha evitato gravi danni al sistema cardio-respiratorio. Ora il paziente sta bene e farà ritorno a casa nelle prossime ore.

Quanto accaduto al malcapitato è sì un evento raro, ma non primo di rischi. "Il dente in questione aveva anche un impianto con uno spigolo acuminato - spiega il dottor Carlo Barbetta, medico pneumologo che ha eseguito la procedura di estrazione, al Giornale di Vicenza -, cosa che aumentava il rischio di una lacerazione al polmone. Non solo, in questi casi bisogna fare grande attenzione agli spostamenti del paziente, perché è sufficiente un colpo di tosse o un movimento sbagliato perché il dente si sposti in un altro punto, non più raggiungibile e dove magari può creare una seconda lacerazione".

Insomma, l'operazione per estrarlo è stata delicatissima e frutto di un lavoro di équipe, "svolto in stretta collaborazione con i colleghi del Pronto Soccorso, della Radiologia e della Rianimazione, che ci ha messo immediatamente a disposizione una sala operatoria e un anestesista". Tutto però è bene quel che finisce bene e l'87enne potrà passare il Natale senza dente nel polmone.