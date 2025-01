Venezia, scontrino choc per Capodanno: il prezzo di una pizza margherita e una marinara

03 gennaio 2025 a

14 euro per una pizza margherita e 17 per una marinara. Questi sono i prezzi proposti per Capodanno delle Oke alle Zattere a Venezia, come riporta il Gazzettino. Un gruppetto di dieci amici ha raccontato al quotidiano veneto la bruttissima esperienza una volta appresso l'ammontare del conto, salatissimo. I prezzi, infatti, era stati alzati tantissimo proprio in occasione del cenone di San Silvestro.

Di solito, una pizza margherita ("Come una volta") viene venduta a 9,50 euro. Ma per Capodanno c'è stato un rincaro di quasi 6 euro. Stesso discorso anche per la marinara. Ma non c'è nulla di illegale: i prezzi erano stati correttamente riportati sul menù. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei commensali al cameriere, la risposta è stata onesta: "Eh, ma oggi è Capodanno". "Ci siamo rimasti un po' male - hanno spiegato Federico e Stefano - perché una cifra del genere è stata elevata. Abbiamo deciso di fermarci solo per non andare in cerca di un altro posto con i bambini al seguito".

"Nei nostri piatti c’è molta ricerca, il ricarico sulla cucina era del 10% medio, ma in linea con i costi, extra per i dipendenti - ha spiegato il titolare del locale -. Abbiamo sbagliato sulla Marinara, non sarebbe dovuta essere in menu, mentre sulla Margherita avremmo voluto toglierla, ma non si può. C’è stato chi si è seduto e ha mangiato una pizza in quattro, non abbiamo fatto alcuna imposizione, creando un menu dedicato all’occasione, semplicemente dovevamo coprire i costi più elevati del personale. Anche sulle bibite - ha concluso -, il rincaro è stato di un euro".