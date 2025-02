Scioperi, cambiano subito le regole: finisce la pacchia del weekend lungo

04 febbraio 2025 a

Attenzione, grossa novità sul fronte scioperi. Finisce il giochino delle agitazioni che rovinano i weekend di milioni di italiani. La Commissione di Garanzia dopo avere effettuato la prevista consultazione delle parti sociali, è intervenuta sull’Accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario - Gruppo Ferrovie dello Stato (23 novembre 1999), introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi (7-10 e 18-21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza.

La Commissione è intervenuta nell’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria attribuitole dall’art. 13 l. n. 146/1990, dopo avere preso atto della mancanza di accordo tra le parti. Le modifiche sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente - a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione - all’obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità.

Non è apparso più rispondente ai tempi, infatti, un assetto in cui non era garantita alcuna tutela ai viaggiatori del trasporto regionale nei giorni festivi - diversamente, tra l’altro, da quanto avviene negli altri settori (trasporto aereo, marittimo e pubblico locale) - e in cui operava, per la media e lunga percorrenza (in cui rientra l’Alta Velocità), un livello di tutela inferiore rispetto a quello assicurato per le linee regionali nei giorni feriali.