Rita De Crescenzo, dopo Roccaraso "l'invasione di Ovindoli": finisce malissimo

Questa volta Rita De Crescenzo si è fermata a Roccaraso. La tiktoker napoletana finita nella bufera per aver organizzato la "invasione" di followers partenopei (e non solo) nella rinomata ma piccola località sciistica abruzzese aveva invitato i suoi fan a fare altrettanto con Ovindoli. Ma le è andata male.

Il tema, già questione di ordine pubblico con il sindaco di Roccaraso che aveva denunciato l'inciviltà dei turisti della domenica, invocato l'esercito e varato nuove misure per arginare l'esodo dei pullman provenienti da Napol, si è trasformata in una faida tra il politico e il mediatico.

"Si è rivelata un flop l'invasione di Roccaraso e Ovindoli annunciata via social da alcuni noti tiktoker napoletani. Si era parlato di centinaia di autobus pronti a partire per località sciistiche abruzzesi in questo weekend. Sindaci e prefetti avevano preso contromisure adeguate, prevedendo anche un rafforzamento di forze dell'ordine. Misure che si sono rivelate inutili alla luce della bassa affluenza registrata in queste ore", scrive in una nota Francesco Emilio Borrelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, noto censore social di tutto quello che è espressione di illegalità e semplice inciviltà (soprattutto a Napoli) e tra i primi a stigmatizzare l'iniziativa della De Crescenzo e dei suoi "colleghi" influencer.

"È semplicemente da incoscienti annunciare l'arrivo di migliaia di persone solo per farsi un po' di pubblicità - attacca ancora Borrelli -. Agli annunci roboanti è seguito un inevitabile flop, segno che tutto il fenomeno è stato sopravvalutato. Intanto sono stati prodotti atti, realizzati tavoli istituzionali, mobilitate forze dell'ordine, il tutto inutilmente".