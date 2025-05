Giuseppe Conte, l'affondo di Sara Kelany: "All'estero nessuno ti rimpiange"

"Dopo la stampa francese, anche quella tedesca ha dovuto riconoscere gli straordinari meriti del Governo Meloni. Sono passati oltre due anni dal suono della campanella a Palazzo Chigi e i gufi che invocavano il governo tecnico di lì a poche settimane oggi sono senza pastura. Nessuna sorpresa nel leggere che il Die Welt titola 'Meloni ha smentito tutti coloro che avevano previsto il suo inevitabile fallimento'. Solo la sinistra nostrana è rimasta sorpresa. Giorgia Meloni è autorevole in Europa e nel mondo, forte del consenso politico e popolare. Sulla lotta all'immigrazione clandestina, così osteggiata in casa nostra, il quotidiano tedesco plaude l'azione di governo, riconoscendo che il numero di ingressi irregolari è diminuito del 58% nel 2024. Mentre l'Europa arranca, l'Italia riemerge", ha spiegato Fabio Rampelli in una nota.

E ancora: "L'economia italiana è cresciuta dello 0,7% nel 2023 e nel 2024, l'occupazione ha raggiunto il 63% mentre la disoccupazione è scesa dal 7,1 al 6,2%. L'Italia, sottolinea Die Welt, è l'unico Paese del G7 a realizzare un surplus primario di bilancio e il nostro debito, finalmente stabilizzato, scenderà sotto la fatidica soglia del 3%. Il quotidiano tedesco riconosce anche il merito diplomatico del nostro Presidente: Giorgia Meloni è riuscita a realizzare un'importante svolta diplomatica, volta a posizionare l'Italia come ponte tra le democrazie liberali e illiberali in Europa, tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti e tra l'Europa e l'Africa. Ormai soltanto la squadra capitanata da Schlein e Conte, insieme alla stampa di editori 'impuri', non riesce o non vuole vedere la realtà. L'Italia è centrale nello scacchiere globale".