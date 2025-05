Linea Verde, il programma tv che funziona sempre: ecco le cifre

CHI SALE (“Linea Verde Tradizioni”)

Scandagliare le tradizioni, la componente più territoriale e intima dell’identità italiana, può essere estremamente rivoluzionario in tv. Il nuovo spinoff di Linea Verde, dedicato alla cultura millenaria disseminata nello Stivale e che vede il ritorno alla conduzione di Adriana Volpe, parte da Noto, iconica località siciliana divenuta celebre anche per il matrimonio dei “Ferragnez”, poi andato com’è andato.

In una stagione turistica che si preannuncia da record e che solo per questo ponte ha visto un afflusso di 2,5 milioni di stranieri, il format di Rai1 si sforza di spingere i visitatori a scavare oltre il mito di certe location creato da vip e social per fidelizzare il consumatore. Volpe parla a un target pop consolidato negli anni da presenze in programmi come I fatti vostri, Mattina in famiglia, GF. Ora la sfida è diversa: prendere per mano un’audience più selettiva per educare a una modalità turistica che è l’opposto del cannibalismo dell’overbooking. A giudicare dai dati - 16% di share per quella che di fatto è stata una puntata pilota - siamo sulla buona strada.