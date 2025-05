Sondaggio Mentana, il Pd sale ma non basta: una voragine con FdI

In calo dello 0,2 il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che scende dunque al 12,2%. Della stessa entità il calo registrato dalla Lega di Matteo Salvini, che invece si attesta all'8,6% dei consensi. Subito dopo ecco Forza Italia di Antonio Tajani all'8,4%, giù dello 0,3 rispetto alla settimana scorsa. Leggero aumento, poi, per Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: con un +0,2 si portano al 6,4%. Su dello 0,1, invece, sia Azione di Carlo Calenda che Italia Viva di Matteo Renzi. Il primo è ora al 3,5%; il secondo al 2,8.

Sempre oltre il 30% Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, nonostante un lieve calo nei consensi: questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione delle 20. In una settimana il partito della premier ha perso solo lo 0,2, passando così dal 30,3 al 30,1 delle preferenze. Un abisso lo divide dal primo partito di opposizione, il Pd di Elly Schlein. I dem, pur guadagnando uno 0,5, restano comunque parecchio indietro rispetto a FdI. Ora sono al 22,5.

In fondo alla classifica i partiti minori: + Europa è stabile all'1,7%, così come stabili sono anche Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1. Al 2,8% le altre liste. Mentre la percentuale di chi non si esprime cresce di un punto, salendo così al 32%.