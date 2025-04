Vaticano, verso il conclave: ecco chi sono i nomi più accreditati per la successione a Papa Francesco

Con la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa Cattolica si prepara a eleggere il suo nuovo leader spirituale. Il Collegio Cardinalizio si riunirà in conclave per eleggere il prossimo Pontefice: ad annunciarlo, l'attesissima fumata bianca. Ed in questo contesto ci sono alcuni nomi più accreditati di altri: chi sarà il prossimo Pontefice? Chi sarà l'uomo chiamato a guidare la Chiesa Cattolica in un momento cruciale, difficile come questo, in un'epoca di sfide globali e cambiamenti profondi? Di seguito, nome per nome, vi raccontiamo chi sono i "candidati". Ance se il conclave, storicamente, può regalare grandi sorprese (e, soprattutto, "chi entra Papa nel conclave, ne esce cardinale...).

Cardinale Pietro Parolin

Attuale Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin ha svolto un ruolo cruciale nella diplomazia vaticana, affrontando temi delicati come la mediazione nei conflitti internazionali. La sua esperienza e la vicinanza a Papa Francesco lo rendono un candidato forte per il papato.

Cardinale Matteo Maria Zuppi

Arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi è noto per il suo impegno nel dialogo interreligioso e per la promozione della pace. La sua attenzione alle periferie e ai più vulnerabili riflette lo spirito pastorale di Papa Francesco, posizionandolo come un possibile successore in continuità con l'attuale pontificato.