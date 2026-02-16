Papa Leone benedice Mariano: 12 anni e 200 kg, la malattia misteriosa

Un incontro carico di emozione quello tra Papa Leone XIV e Mariano, il bambino che pesa 200 kg a causa di una rarissima patologia metabolica, a raccontare le emozioni di questa esperienza è la madre, Tamara De Fazio, che, dal suo profilo Facebook.

Il Santo Padre ha voluto riceverlo in Vaticano insieme alla sua famiglia, trasformando un momento privato in un messaggio di vicinanza e speranza. Il dodicenne di Maida, nel Catanzarese convive con una malattia che provoca l’aumento di peso incontrollato, condizionando pesantemente la sua quotidianità e rendendo complessi anche i gesti più semplici. Nonostante oltre 130mila euro spesi in visite, esami e consulenze, nessuno è ancora riuscito a identificare con precisione la patologia. Per questo si è mossa la Fondazione Bambino Gesù del Cairo, prendendo in carico il bambino e “assumendo la responsabilità esclusiva di raccogliere, coordinare e garantire ogni energia, ogni risorsa e ogni gesto d'amore che il mondo vorrà donargli".