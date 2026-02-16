Papa Leone benedice Mariano: 12 anni e 200 kg, la malattia misteriosa

Un incontro carico di emozione quello tra Papa Leone XIV e Mariano, il bambino che pesa 200 kg a causa di una rarissima patologia metabolica, a raccontare le emozioni di questa esperienza è la madre, Tamara De Fazio, che, dal suo profilo Facebook.
Il Santo Padre ha voluto riceverlo in Vaticano insieme alla sua famiglia, trasformando un momento privato in un messaggio di vicinanza e speranza. Il dodicenne di Maida, nel Catanzarese convive con una malattia che provoca l’aumento di peso incontrollato, condizionando pesantemente la sua quotidianità e rendendo complessi anche i gesti più semplici. Nonostante oltre 130mila euro spesi in visite, esami e consulenze, nessuno è ancora riuscito a identificare con precisione la patologia. Per questo si è mossa la Fondazione Bambino Gesù del Cairo, prendendo in carico il bambino e “assumendo la responsabilità esclusiva di raccogliere, coordinare e garantire ogni energia, ogni risorsa e ogni gesto d'amore che il mondo vorrà donargli".
Il piccolo, descritto dai genitori come solare e determinato, affronta ogni giorno la sua sfida con coraggio. Mariano durante il giubileo delle persone con disabilità organizzato dalla diocesi di Lamezia Terme aveva espresso la sua intenzione di diventare prete. La famiglia di Mariano ha raccontato di aver vissuto l’udienza come un momento di grande conforto. L’incontro ha acceso i riflettori anche sulle malattie rare e sulle difficoltà quotidiane di chi ne è colpito, rilanciando l’appello a una maggiore attenzione sanitaria e sociale.