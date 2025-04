Vaticano, ecco i pontificati più brevi e quelli più lunghi di sempre. L'eredità di Francesco

Con la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta oggi, si chiude un capitolo significativo della storia della Chiesa cattolica. Jorge Mario Bergoglio, eletto il 13 marzo 2013, ha guidato la Chiesa per 12 anni, lasciando un segno profondo con il suo stile pastorale e le sue riforme. Ma come si colloca il suo pontificato rispetto ai suoi predecessori in termini di durata? Quali sono stati i pontificati più lunghi e quelli più brevi della storia?

I pontificati più lunghi

Il record assoluto di longevità pontificia appartiene a Papa Pio IX, che ha regnato per 31 anni e 7 mesi, dal 16 giugno 1846 al 7 febbraio 1878. Il suo fu un pontificato segnato da grandi cambiamenti, tra cui la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione e la perdita dello Stato Pontificio a seguito dell’unificazione italiana.

Subito dopo troviamo Papa Giovanni Paolo II, che rimase sul trono di Pietro per 26 anni e 5 mesi, dal 16 ottobre 1978 al 2 aprile 2005. La sua figura carismatica, il ruolo cruciale nella caduta del comunismo e la promozione del dialogo interreligioso lo hanno reso uno dei papi più influenti della storia moderna.

Anche Papa Leone XIII, con i suoi 25 anni e 5 mesi di pontificato (dal 20 febbraio 1878 al 20 luglio 1903), rientra tra i più longevi. Fu un pontefice noto per l’enciclica "Rerum Novarum", che gettò le basi della dottrina sociale della Chiesa.

I pontificati più brevi

Non tutti i papi hanno avuto la possibilità di lasciare un'impronta duratura. Alcuni pontificati sono stati brevissimi, come quello di Papa Urbano VII, che regnò per soli 13 giorni nel settembre 1590, morendo di malaria prima ancora della cerimonia di incoronazione.

Un altro caso emblematico è quello di Papa Giovanni Paolo I, il “Papa del sorriso”, che governò per appena 33 giorni, dal 26 agosto al 28 settembre 1978, prima di morire improvvisamente per un infarto, lasciando la Chiesa in stato di shock.

Tra i più brevi vi è anche Papa Celestino IV, il cui pontificato durò soltanto 17 giorni nel 1241, senza neppure riuscire a essere consacrato.

Papa Francesco e la sua eredità

Con un pontificato durato 12 anni, Papa Francesco non rientra tra i più longevi né tra i più brevi della storia. Tuttavia, il suo impatto sulla Chiesa è stato notevole: dalla riforma della Curia alla promozione di una Chiesa più inclusiva, fino all’attenzione verso le questioni sociali e ambientali. La sua scomparsa apre ora una nuova fase per la Chiesa, che si prepara a eleggere il suo successore attraverso il conclave.