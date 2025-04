Papa Francesco, il rituale del camerlengo: dal velo all'anello del pescatore

Con la morte di Papa Francesco, scomparso oggi - lunedì 21 aprile, il giorno di Pasquetta -, ha inizio anche un rituale particolare che porterà la Chiesa cattolica a eleggere il nuovo successore di Pietro, il vicario di Cristo. Dal rituale è scomparso il martelletto. Di che cosa si tratta? In passato il cardinale camerlengo colpiva tre volte la fronte del pontefice chiamandolo col suo nome di battesimo - in questo caso: Jorge Mario - per constatarne la morte. Subito dopo, una volta sentiti il parere dei medici, il camerlengo ora si limita a stendere un velo sul viso del Santo Padre.

Poi c'è il capitolo anello del pescatore. Secondo il rituale, il camerlengo deve prendere il gioiello che il papa aveva ricevuto nella messa di inizio pontificato e che costituisce il suo sigillo. In passato l’anello veniva spezzato. Ma col tempo la consuetudine è cambiata. Da chi? Proprio da Jorge Bergoglio.