Ultima Generazione, frutta e verdure sulle scale del Parlamento: la protesta contro gli sprechi

19 febbraio 2025 a

a

a

Ci risiamo: Ultima Generazione protesta ancora. Nella mattinata di mercoledì 19 febbraio gli attivisti hanno lanciato frutta e verdura sulle scale della Camera, in piazza del Parlamento. Al centro della protesta la crisi climatica ed economica, con la campagna 'Il giusto prezzo'. Però, pochi secondi dopo che arance, finocchi e cipolle sono stati lanciati sulla scalinata, Carabinieri e Polizia già di stazionamento nella piazza sono intervenuti per fermare i manifestanti.

Uno dei manifestanti ha spiegato all'agenzia Dire: "Abbiamo lasciato qui del cibo marcio perché è marcio il sistema, chiediamo il giusto prezzo, perché la spesa ormai costa troppo per chi compra e allo stesso tempo agli agricoltori arrivano le briciole. Protestiamo contro la speculazione della grande distribuzione, in una situazione già molto in difficoltà per la crisi climatica, vogliamo un'Italia in cui sia possibile ancora mangiare e coltivare con dignità per tutti".

Bloccano la strada? La clamorosa sentenza a Padova: "Tutti assolti, è legittimo", le toghe aprono un altro fronte

La richiesta di Ultima Generazione? Proteggere i raccolti da siccità, ondate di calore, grandinate e alluvioni che devastano i campi, compromettendo raccolti e coltivazioni. Non solo, perché il gruppo chiede alle istituzioni di "intervenire immediatamente per garantire un giusto prezzo al cibo, equo per chi compra e per chi produce e di far pagare i responsabili: vogliamo - spiegano contro lo spreco alimentare - che a finanziare questa transizione verso un sistema agricolo più sostenibile non siano le nostre tasse ma gli extraprofitti dei reali responsabili della crisi attuale".