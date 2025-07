Palermo, morta 11enne: "Botte e vestiti zuppi di benzina", orrore e mistero

Un episodio terrificante scuote la città Palermo: una ragazzina di 11 anni è stata accompagnata dai familiari all’ospedale Buccheri La Ferla, in condizioni gravissime. Indossava abiti impregnati di benzina e presentava evidenti segni di violenza sul corpo. Inutili i soccorsi: la piccolina è infatti morta.

Sulla vicenda è stata immediatamente aperta un'inchiesta dalla Procura per i Minorenni, che ha incaricato la polizia di svolgere gli accertamenti necessari. In verità, non è stato del tutto chiarito se la giovane sia giunta in ospedale già priva di vita o se il decesso sia avvenuto poco dopo il ricovero. Disposta l’autopsia per determinare con precisione le cause della morte.

Gli inquirenti hanno già ascoltato la madre della ragazza e il compagno della donna. La famiglia risiede in un’area alla periferia della città.

Stando a quanto emerso finora, la giovane soffriva da tempo di una forma grave di epilessia, non sempre controllabile con i farmaci, e in passato era stata ricoverata più volte. Viveva insieme alla madre, al compagno di lei e ai suoi fratellini. I genitori risultano separati. Le indagini sono in corso e al momento ogni ipotesi resta aperta.