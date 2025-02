Meloni, odio rosso a Bologna: "Paura e repressione", il vergognoso cartello

22 febbraio 2025 a

Ci risiamo: nuova manifestazione contro il ddl Sicurezza, nuovo cartello contro Giorgia Meloni. Accade a Bologna, dove un cartello con l'immagine della premier è apparso in piazza Malpighi, nel corso del corteo contro il disegno di legge. Nel cartello si vede la faccia della leader di Fratelli d'Italia e la scritta 'I watch you', proprio come riferimento allo "stato di polizia" legato al nuovo ddl. "Ddl paura e repressione", è il grido dei manifestanti.

A un certo punto, uno dei ragazzi che parlano al microfono prende una bomboletta di spray rosso e disegna un naso da clown sopra all'immagine della presidente del Consiglio. Tutti esultano e applaudono. "All'odio - si sente ancora al microfono- risponderemo col conflitto sociale e mobilitandoci. Arriveremo fin sotto al Senato quando ci sarà il voto".

In totale sarebbero circa cinquemila le persone che hanno partecipato al corteo regionale di protesta. Il punto di ritrovo dell'iniziativa, organizzata dalla rete 'A pieno regime', è stato in piazza XX Settembre: da qui il corteo, a cui hanno partecipato anche centri sociali, collettivi, sindacati associazioni, è partito alla volta di piazza Maggiore, passando per via dei Mille, via Marconi e poi arrivando al cuore della città. Fra i manifestanti anche la vicesindaca di Bologna Emily Clancy e l'attore Alessandro Bergonzoni che preso la parola.