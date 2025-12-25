Biathlon, Bakken trovato morto in hotel in Trentino: cos'aveva sul volto

Tragedia nel mondo degli sport invernali, a poche settimane dal via delle Olimpiadi di Milano Cortina: il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, 27 anni appena, è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo nella zona di Passo Lavazè, in Trentino.

L'atleta indossava una maschera per l'ossigeno da altitudine: a rendere noto il particolare è stata la federazione norvegese di biathlon in un comunicato stampa che precisa di "non essere attualmente a conoscenza delle circostanze relative all'acquisizione e all'utilizzo di questa maschera". Bakken verrà sottoposto ad autopsia in Italia durante il periodo natalizio. La maschera serve a simulare le condizioni d’altituduine e provoca una sorta di “soffocamento” regolabile per abituare il corpo a performare in condizioni estreme. Dal 2023 non è più considerata doping ma il suo utilizzo è ancora assai discusso e controverso.

Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione, afferma nel comunicato che si tratta di "una situazione tragica con molti interrogativi irrisolti". Bakken aveva vinto l'unica gara individuale di Coppa del mondo, la mass start di 15 chilometri, nel 2022 a Holmenkollen nei pressi di Oslo. Dopo la stagione 2021-2022, la carriera di Sivert era stata interrotta a causa di problemi cardiaci per poi essere ripresa nel novembre del 2024.

L'Ibu, Unione internazionale biathlon, in una nota si e' detta "profondamente sconvolta e addolorata dalla tragica notizia della scomparsa improvvisa" di Bakken, che si trovava in raduno con la sua nazionale. "Il ritorno di Sivert al biathlon dopo un periodo di grandi difficoltà - ricorda il presidente dell'Ibu Olle Dahlin - era stato fonte di immensa gioia per tutti nella famiglia del biathlon e una dimostrazione stimolante della sua resilienza e determinazione. La sua scomparsa a un'età così giovane è incomprensibile, ma non sarà dimenticato e rimarrà per sempre nei nostri cuori".