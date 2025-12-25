FdI chiude l'anno col botto, il sondaggio: dove vola il partito di Meloni

Col finire del 2025, ecco che si tirano le somme. Anche in politica. L'ultima media sondaggi, pubblicata da Termometro politico, relativa alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre, mette a confronto le percentuali di consenso dei partiti rilevate da sette istituti: Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos. I risultati? Fratelli d’Italia è ancora primo partito, e sale sopra la soglia simbolica del 30 per cento, passando al 30,1. Un balzo in avanti evidente, rispetto al 29,8 rilevato il 13 dicembre.
Più sotto, e invariato, ecco il Partito democratico. Elly Schlein, nel confronto con la media sondaggi settimanale del 13 dicembre non subisce nessuna variazione: resta al 21,8, con addirittura un calo rispetto al 21,9 rilevato il 6 dicembre scorso. Segue poi il Movimento 5 Stelle di Conte, che scende al 12,4 (dal 12,7 per cento dello scorso 13 dicembre). Buone, anzi, ottime notizie per Forza Italia che si piazza al quarto posto e raggiunge l'8,9 (dall'8,6 per cento del 13 dicembre), mentre, sempre nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini sale anch'essa, passando dall'8,4 all’8,5 per cento.
Sondaggio, Supermedia 2025: la sinistra staccata di 7 punti. Tutte le cifreLa dinamica del consenso tra le forze politiche italiane sembra essere cristallizzata. È questo il quadro che eme...
A sinistra non se la passano invece così bene. La riprova? Alleanza Verdi e Sinistra italiana, in calo, al 6,2 per cento, sia rispetto al dato del 6 dicembre (6,3), sia rispetto alla percentuale sondata il 13 dicembre (6,5). Tra i centristi è in crescita Italia Viva: se si votasse oggi il partito di Matteo Renzi prenderebbe il 2,6; per Azione e +Europa invece c’è un piccolo stop, rispettivamente al 3,2 e al 6,2.