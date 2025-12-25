Giorgia Meloni, gli auguri di Natale: tutto l'orgoglio in 5 parole

Con un sorriso e l’atmosfera delle feste sullo sfondo, Giorgia Meloni ha scelto di rivolgersi agli italiani per gli auguri di Natale. La presidente del Consiglio si è fatta ritrarre davanti all’albero decorato, indossando un maglione rosso con la scritta ricamata “Anche a te e famiglia” e stringendo una tazzina di caffè dello stesso colore. L’immagine è stata condivisa sui social, diventando rapidamente virale.

Già nelle ore precedenti, la premier aveva diffuso un messaggio video pubblicato online, nel quale aveva voluto dedicare un pensiero a tutte le persone, nelle diverse situazioni che il periodo natalizio può racchiudere. “Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta di fronte al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale”, aveva dichiarato Meloni davanti al presepe.

Proprio il presepe è stato al centro della riflessione della presidente del Consiglio, che ha richiamato parole già pronunciate in passato: “Anni fa vi ho detto 'prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe', lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, il presepe racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro”.

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato il significato simbolico e culturale della tradizione natalizia, evidenziandone il valore anche al di là della fede religiosa. “Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, sono valori che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore”, aveva rimarcato.

Infine, l’invito rivolto agli italiani è stato quello di vivere il Natale con consapevolezza e orgoglio, riscoprendo il messaggio che questa festa porta con sé: “Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé. E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po' di luce, di calma e di forza”.