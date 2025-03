Papa Francesco, il bollettino: "Due broncospasmi, ripresa la ventilazione meccanica"

03 marzo 2025 a

a

a

Si aggravano le condizioni di Papa Francesco. Nonostante sia vigile, spiega il bollettino, "nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo". Motivo per cui, fanno sapere dall'ospedale Gemelli, "sono state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni". Non solo, perché "nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata".

Nel frattempo continuano le preghiere dei fedeli. Tra loro anche quella del cappellano del Policlinico Agostino Gemelli, Nunzio Corrao. Il sacerdote ha chiesto che il Signore "doni a Papa Francesco la salute del corpo e dello spirito" e "il vigore" perché "possa annunciare al mondo presto la gioia del Vangelo". E ancora: "Papa Francesco nell'Angelus di ieri mi ha ricordato Giovanni Paolo II: ieri per la prima volta ci ha voluto aprire il cuore con le parole 'avverto nel cuore la benedizione che si nasconde dietro la fragilità, ringrazio Dio che mi dà l'opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la situazione di tanti malati' e in questo momento 'mi sento portato e sostenuto dal popolo di Dio'. Oggi siamo un pochino meno oggi, ma non dobbiamo mollare: costa fatica un pochino a tutti, ma è importante essere qui e pregare per il Papa".

Nella serata di ieri le condizioni di Bergoglio erano invece "stabili". Il Papa, domenica 2 marzo, non aveva necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, "ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi".